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Total, Kıbrıs'ta sondaj çalışmalarına başladı

Fransız enerji devi Total, Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde sondaj çalışmaları yapıyor.

18.07.2017 - 13:42
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total

Dört gün önce bölgeye giden West Capella adlı gemi 11. parsel tabanına ulaşırken, aynı gün Kıbrıs'a gelen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yetkililerle görüşerek sondaj çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Parly, daha sonra Larnaka Limanı'nda demirleyen Fransız savaş gemilerini de ziyaret etti.

BARBAROS GEMİSİ DE BÖLGEDE

​Sondaj gemisinin, 1698 metre derinlikte faaliyetlerini yürüteceği ifade edilirken Kıbrıs basını, Türk araştırma gemisi Barbaros'un 6. ve 7. parsellerde seyrettiğini de yazdı.

ÇAVUŞOĞLU: REZERVLERDE KUZEY KIBRIS'IN DA HAKKI VAR

Genelkurmay Başkanlığı geçen hafta internet sitesinde yayınladığı açıklamada, TCG Gökçeada'nın, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Cumhuriyeti adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Kıbrıs Rum Kesimi'nin Akdeniz açıklarında doğalgaz sondaj çalışmaları söz konusu olacak, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine söz konusu rezervlerde Kuzey Kıbrıs'ın da hakkı olduğunu vurgulamıştı.

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