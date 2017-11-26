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Trablus açıklarında 31 sığınmacının cesedi bulundu

Libya'nın başkenti Trablus açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyen 31 sığınmacıya ait cesede ulaşıldı.

AA | 26.11.2017 - 01:22..
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Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyyüb Kasım yaptığı açıklamada, Trablus'un doğusundaki Karabulli'nin 20 mil kuzeyinde sahil güvenlik ekiplerinin 31 kişiye ait cesede ulaştığını, 35 kişiyi kurtardığını belirtti.

AA
Trablus açıklarında 31 sığınmacının cesedi bulundu

ÇOCUKLAR DA BOĞULDU

Sığınmacıları taşıyan teknenin dün saat 22.00 sularında Karabulli'den çıktığını ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya varmaya çalışırken battığını ifade eden Kasım, teknedeki tüm sığınmacıların Afrika ülkelerinden olduğunu ve hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu kaydetti.

AA
Trablus açıklarında 31 sığınmacının cesedi bulundu

5 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN AKDENİZ'DE ÖLDÜ

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 sığınmacı denizden yasa dışı yollarla İtalya’ya geçti. Aynı yıl Akdeniz'e geçmeye çalışan 5 bini aşkın sığnmacı ise 'umuda yolculuk' sırasında yaşamını yitirdi.

AA
Trablus açıklarında 31 sığınmacının cesedi bulundu

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