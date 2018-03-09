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Trabzon 112 personelinden 'Afrin'e Selam'

Trabzon Bölge Eğitim Merkezi kursunu tamamlayan 112 Acil Servis personelleri, Afrin'de görev yapan Mehmeçik'i unutmadı.

AA | 09.03.2018 - 01:44..
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Trabzon Bölge Eğitim Merkezi'nde 05-08 Mart tarihleri arasında 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlarda çalışan personele yönelik Rize ve Artvin'den personelin de katılımıyla "Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Trabzon 112 personelinden 'Afrin'e Selam'

Trabzon 112 personelinden 'Afrin'e Selam' VİDEO

AFRİN'E MESAJ GÖNDERİLDİ

Koordinatör Dr. Efnan Bayrak Erbölükbaş yönetiminde eğitime katılan 20 personele üç gün boyunca eğitim verildi.

Kursu tamamlayan personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral ve destek vermek amacıyla kamera karşısına geçti.

Personel, dubalarla "Afrin'e Selam" yazarak, Türk bayrağı açıp, 59 saniyelik bir görüntü çekti. Drone ile çekim yapılan videoda ambulanslar da yer aldı.

Video, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün resmi web sayfasında ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

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