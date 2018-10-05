taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.16775
Euro
7.08575
Altın
1198.631
Borsa
94000.52
Gram Altın
237.816

Karadeniz afetlerle boğuşuyor

Karadeniz'de felaketler art arda geliyor. Araklı ve Artvin'de heyelan oldu. Rize'de şelale taştı. Ordu'da okulun istinat duvarı çöktü.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Karadeniz afetlerle boğuşuyor

ARAKLI'DA ŞİDDETLİ BASKIN VE SEL

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşanan selin boyutu, gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kaşıkçı Deresi’nin taşması ve yolu yarması nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolunda ulaşım servis yolundan verilirken, yöre sakinleri son 15-20 yıldır böyle bir yağış görmediklerini belirtiyor.

Karadeniz afetlerle boğuşuyor

Trabzon Araklı'yı sel vurdu ViDEO

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan yağmur özellikle Trabzon’un Araklı ilçesinde hasara yol açtı. İlçe merkezinde yollar göle dönerken, birçok ev ve iş yerini su bastı.

İlçenin Kaşıkçı Mahallesi ise şiddetli yağış sonrası oluşan selden en fazla hasar gören yerlerin başında geldi. Trabzon-Bayburt yolu 7'nci kilometresi üzerinde bulunan mahalleye ismini veren Kaşıkçı Deresi taştı, dağdan gelen taşlar ve çamur mahallede büyük zarar yol açtı.

RİZE'DE ŞELALE TAŞTI

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.Rize'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.

Rize'de Ağaran Şelalesi taştı ViDEO

Karadeniz afetlerle boğuşuyor

Karadeniz afetlerle boğuşuyor

Karadeniz afetlerle boğuşuyor(Şelalenin taşkından önceki hali)

ARTVİN'DE HEYELAN

Artvin'de etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkii heyelan sonucu dün gece ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri gece boyu sürdürdüğü çalışma ile kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Bölgede araç ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Şavşat karayolunun 37'nci kilometresi Pırnalı mevkisinde dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapalı karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Karadeniz afetlerle boğuşuyor

AFET MEYDANA GELDİ

Yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, ulaşım dün akşamdan bu yana servis yolundan sağlanmaya başladı. Derenin getirdiği taş ve moloz yığınları sonucu mahalledeki evleri ve camiyi su basarken, dere yatağında suyun şiddeti nedeniyle değişti.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentteki heyelanlarda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Artvin-Şavşat-Ardahan Karayolumuz yola düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ve İl Özel İdaremize ait ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine giderek çalışmalara başlamıştır. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır" dedi.

Ordu'da lisenin istinat duvarı çöktü ViDEO

ORDU'DA LİSENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Ordu'da bir lisenin istinat duvarı çöktü. Olay sebebiyle lisede eğitim ve öğretim yapılamadı. Ordu’nun Altınordu ilçesinde dün başlayan ve sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Anadolu Lisesinin spor salonunun üzerinde bulunduğu istinat duvarı çöktü. Ders başlamadan sabah saatlerinde gerçekleşen çökme anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Milli Eğitim Müdürlüğü olay nedeniyle derslerin bir gün tatil edildiğini bildirdi.

Karadeniz afetlerle boğuşuyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın CNN Türk'e veda etti

Şirin Payzın CNN Türk'e veda etti

67
Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

31
Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

66
CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

72
Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

74
İngilizler Türkiye'de yüksek faizden yana

İngilizler Türkiye'de yüksek faizden yana

77
AK Parti'de vaatleri yerine getirmeyen aday olamayacak

AK Parti'de vaatleri yerine getirmeyen aday olamayacak

258
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM