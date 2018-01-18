Uçağın zarar görmemesi için dikkatli bir çalışma ile halatlar, havalimanının trafiğe kapatıldığı saat 04.00’dan itibaren öğle saatlerine kadar süren uzun çalışma ile uçağa bağlandı.

BİRİ 300 BİRİ 500 TON AĞIRLIK ÇEKEN 2 VİNÇ

Burun, kanat ve kuyruk bölümünden halatlarla biri 300 biri de 500 ton ağırlık çeken iki vinç yardımı bulunduğu yerden öğle saatlerinden itibaren adeta santim santim kaldırılmaya başlanan uçak saat 14.10 sıralarında bulunduğu yerden tamamen havaya kaldırıldı.

Trabzon Havalimanı'nda uçak kurtarma çalışmaları GALERİ

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar hem denizden, hem karadan hem de drone ile havadan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaklaşık 100 kişilik bir ekibin katıldığı operasyonda uçağın bir zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret sarfedilirken, çalışmaların önümüzdeki saatlerde sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

Trabzon Havalimanı'nda uçak kurtarma çalışmaları VİDEO

600 BİN LİRAYA MÂL OLDU

Gün boyu sürmesi beklenen kurtarma operasyonunun maliyeti de belli oldu. Havalimanında pistten çıkan uçağın bulunduğu yerden çıkartılması, vinç maliyetleri, alanın uçuşlara kapatılması ve diğer giderlerle birlikte operasyon maliyetinin 600 bin TL’yi bulduğu öğrenildi.



