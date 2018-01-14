Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 163 yolcunun sağ-salim tahliye edildiği bildirildi.

VALİ YAVUZ: ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.

Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.

Trabzon Havalimanı’na iniş yapan uçak pistten çıktı VİDEO

SABAH 8'E KADAR UÇUŞ OLMAYACAK

Yolcu uçağının Pegasus firmasına ait olduğu belirtilirken, havalimanı apronu 08:00'a kadar kullanıma kapatıldı.

Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı VİDEO