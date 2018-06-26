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Trabzon'da 2 yaşındaki çocuk 11. kattan düştü

Trabzon Ortahisar'da bir apartmanın 11. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İHA | 26.06.2018 - 20:29..
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Ortahisar Çukurçayır mahallesi Ak Life-3 Sitesi C Blok 11. katta oturan Emine ve Ali Keleş çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ömer Asaf Keleş henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkonundaki cam pencerelerden aşağıya sarkarak düştü.

AĞIR YARALI

Olayda Ömer Asaf Keleş ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar 2 yaşındaki çocuğu önce yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastanesi’ne kaldırırken, minik çocuk buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen minik Ömer Asaf’ın balkondan düştüğü sırada evde annesinin olduğu öğrenildi.

Trabzon'da 2 yaşındaki çocuk 11. kattan düştü

Trabzon'da 2 yaşındaki çocuk 11. kattan düştü

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