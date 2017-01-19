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Trabzon’da 23 kişi FETÖ’den tutuklandı

Trabzon'da FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan 59 kişiden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.01.2017 - 12:20
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Trabzon’da 23 kişi FETÖ’den tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 12’si tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 5 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

Örgütün Akçaabat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, bunların 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 kişinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

BYLOCK'ÇU 2 MEMUR GÖZALTINDA

Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri dün gece yapmış olduğu çalışmada meslekten ihraç edilen 2 memuru gözaltına aldı. TEM şube ekiplerinin, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında yapmış olduğu çalışmada Trabzon Valiliği’nde ve Ortahisar Kaymakamlığı’nda görevliyken Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen 2 memur ’Bylock’ soruşturması kapsamında gözaltına alarak il emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

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