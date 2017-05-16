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Trabzon'da çatışma: 1 asker yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı yakınlarında arama tarama çalışması yapan askerlere 1 PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı.

16.05.2017 - 09:55
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Trabzon'da çatışma: 1 asker yaralı

Açılan ilk ateşte bir uzman çavuş yaralandı. Çıkan çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Bölgeye Gümüşhane ve Trabzon'dan özel harekat birlikleri sevk edildi.

KAÇIŞ YOLLARI TUTULDU

Açılım Grubu üyesi olduğu ve kış üstlenmesinden çıkıp bölgeye sızdıkları belirtilen teröristlerin kaçış yolları tutuldu. Bölgedeki sis nedeniyle operasyonların zorlukla yürütüldüğü bildirildi. Vatandaşlar, operasyonu yürüten askerlere, teröristleri bölgedeki kaçabileceği yerler konusunda bilgi veriyor, güzergahı gösteriyorlar. Bölgede oturan kimi vatandaşlar ise silahlanarak operasyona destek vermek için hazır bekliyor. Daha önce de Ordu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin sızma yapma amacıyla yaptığı girişimler halkın askerle birlikte silahlanarak operasyona çıkmasıyla püskürtülmüştü.

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