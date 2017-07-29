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Trabzon'da çay kamyonu devrildi: 1 kişi öldü

Trabzon Of'ta çay taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

29.07.2017 - 18:19
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Trabzon'da çay kamyonu devrildi: 1 kişi öldü

İlçenin Ovacık Mahallesi'nde özel bir firma için alım yapan Hızır Çiçek (55) yönetimindeki 61 K 2077 plakalı çay yüklü kamyon, geri manevra sırasında kontrolden çıkarak devrildi.

AZERİ VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kamyonun kasasında bulunan Azerbaycan uyruklu Said Mehdiyev olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Çiçek ile yine kamyonun kasasında bulunan, kimlikleri henüz belirlenemeyen ancak Azerbaycan uyruklu oldukları tahmin edilen 2 kişi yaralandı.

Çiçek Of Devlet Hastanesinde, diğer yaralılar ise Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.



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