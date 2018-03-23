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Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor

Maçka ilçesinde ekip otosunun dereye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ederken, ailesi de gözyaşlarıyla bulunmasını bekliyor.

DHA | 23.03.2018 - 15:02..
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Maçka'da önceki gece, şüpheli aracı takip ederken dereye uçan ekip otosunda 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı olayda, akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına bugün de devam edildi.

Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor

326 KİŞİLİK EKİP GÖREVDE

AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden 326 kişilik ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkiinden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik bölgede Değirmendere'yi didik didik arıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 helikopter ve 4 drone'un da destek verdiği arama çalışmalarına Trabzon’un yanı sıra Rize ve Artvin’den gelen sualtı kamera ekipmanı da bulunan 16 dalgıç eşlik ediyor. Kazanın yaşandığı bölgeye ise Kızılay tarafından çadır kuruldu.

Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 1 POLİS YARALANDI

Arama çalışmaları sırasında, Değirmendere üzerinde kurulu hidroelektrik santraline ait regülatörün kapakları kapatıldı. Derede su seviyesinin azalması ile arama çalışmaları kolaylaştırıldı. Dalgıçlar halat yardımıyla girdikleri derede her yeri ararken, ekipten 1 polis memuru düşerek yaralandı. Omzundan yaralanan polis memuru ambulansla Maçka Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor

"MEHMET'İM NEREDESİN"

Suda akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Ayan’ın annesi Ayşe ile babası İsmail Ayan da olay yerine geldi. Ekiplerle görüşerek bilgi alan acılı çift, kayıp oğulları için bekleyişini sürdürüyor. Dereye bakan baba İsmail Ayan "Mehmet’im nerdesin" diyerek gözyaşı döktü.

Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor

Mehmet Ayan’ın kardeşi Muhammet Ayan ise arama çalışmalarını izlerken "Aslanlar gibi kardeşin burada, canım ağabeyim ne olur gel." diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan kardeş Ayan’a sağlık ekipleri müdahale etti.

Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor

Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor



Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor



Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor



Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor



Trabzon'da derede kaybolan polis memuru aranıyor

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