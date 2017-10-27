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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 84 gözaltı

Trabzon'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 otel ve 2 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, 84 kişi yakalandı.

27.10.2017 - 13:47
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kentte 4 otel ve 2 restorana son 10 gün içersinde operasyon gerçekleştirdi.

84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 42'si yabancı uyruklu 70 kadın ile 'fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek' suçlarından aralarında işletme çalışanı ve sahiplerinin de yer aldığı 14 kişi olmak üzere toplam 84 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 84 gözaltı

FUHUŞ YAPANLAR AVUKAT, DOKTOR ÇIKTI

Gözaltına alınan Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan uyruklu kadınların ifadelerinde, kendi ülkelerinde avukat, mühendis ve doktor olduklarını, ancak ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye'ye geldikleri ortaya çıktı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 84 gözaltı

42 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Gözaltına alınan 84 şüpheliden yabancı uyruklu 42 kadın işlemleri sonrası sınır dışı edilirken, diğer 28 kadın para cezası ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 84 gözaltı

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan işletme sahibi ve çalışanlarının yer aldığı 14 şüpheliden 7'si 'fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 7'si ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 84 gözaltı

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