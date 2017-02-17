Trabzon'da kavga eden öğrencilere üniversiteden soruşturma

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan araştırma sonucu olaya H.H, M.Y. N.Ç. ile bir öğrencinin daha karıştığı belirlendi.
REKTÖRLÜK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bunun üzerine rektörlük 4 öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Öğrenciliğe yakışmayan ve üniversitenin kurumsal kimliğine zarar veren davranışlar gerekçesiyle disiplin yönetmeliğinin uygulanacağı, soruşturmanın ardından öğrencilere ceza verilip verilmeyeceğinin belirleneceği öğrenildi.
GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANMIŞTI
Trabzon'da önceki gün sosyal medya üzerinden tartıştıkları K.T. ve E.T'yi evlerine çağırıp darbeden üniversite öğrencileri, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayımlamıştı.
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