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Trabzon'da kavga eden öğrencilere üniversiteden soruşturma

Trabzon'da tartıştıktan sonra evlerine çağırdıkları 2 kızı darp eden üniversite öğrencileri hakkında üniversite, soruşturma başlattı.

17.02.2017 - 11:39
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan araştırma sonucu olaya H.H, M.Y. N.Ç. ile bir öğrencinin daha karıştığı belirlendi.

REKTÖRLÜK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bunun üzerine rektörlük 4 öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Öğrenciliğe yakışmayan ve üniversitenin kurumsal kimliğine zarar veren davranışlar gerekçesiyle disiplin yönetmeliğinin uygulanacağı, soruşturmanın ardından öğrencilere ceza verilip verilmeyeceğinin belirleneceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANMIŞTI

Trabzon'da önceki gün sosyal medya üzerinden tartıştıkları K.T. ve E.T'yi evlerine çağırıp darbeden üniversite öğrencileri, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayımlamıştı.

Trabzon'da kızların kavgası kamerada VİDEO

Trabzon'da kavga eden öğrencilere üniversiteden soruşturma

Trabzon'da kavga eden öğrencilere üniversiteden soruşturma

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