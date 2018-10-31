taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4768
Euro
6.2152
Altın
1223.2635
Borsa
89999.9
Gram Altın
215.364

Trabzon'da küçük kıza taciz şüphelisi gözaltında

Ortahisar ilçesinde bir şahsın küçük yaşta kız çocuğuna tacizi güvenlik kamerasına yansırken, savcılıkça serbest bırakılma kararının ardından tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındı.

İHA | 31.10.2018 - 00:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen M.T isimli şahıs durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi feshedildi.

Öte yandan görüntüleri izleyen şahıslar şahsa bir ceza verilmemesine tepki gösterdi.

Trabzon'da küçük kıza taciz şüphelisi gözaltında

YENİDEN GÖZALTINDA

Serbest bırakılan Mesut T. ile ilgili sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılık yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
NATO'dan 5. madde tatbikatı

NATO'dan 5. madde tatbikatı

13
Trabzon'da küçük kıza taciz şüphelisi gözaltında

Trabzon'da küçük kıza taciz şüphelisi gözaltında

0
Brüksel'den Van'a bisikletle geldiler

Brüksel'den Van'a bisikletle geldiler

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM