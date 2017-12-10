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Trabzon'da minibüsün çarptığı otomobil daireye girdi

Trabzon'da minibüsün çarptığı bir otomobil evin yatak odasına girdi ve asılı kaldı.

AA | 10.12.2017 - 17:34..
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Trabzon'da Yakup Uzun idaresindeki 61 S 0382 plakalı yolcu minibüsü, Çukurçayır Mahallesi'nde rampada park halindeyken el freninin çekili olmaması nedeniyle hareket etti.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Sürücünün araç içerisinde olmaması sebebiyle kısa sürede hızlanan minibüs, Vadikent Sitesi'ndeki demir korkulukları yıkarak Özlem Arslan'a ait 61 BC 862 plakalı park halindeki otomobile çarptı.

Trabzon'da minibüsün çarptığı otomobil daireye girdi

OTOMOBİL DAİRENİN YATAK ODASINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle kayan otomobil, apartmandaki bir dairenin yatak odası bölümüne girerek park alanı ile bina arasında asılı kaldı.

Yaralananın olmadığı kazada, evde ve otomobilde hasar meydana geldi. Otomobil, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çekiciyle çıkarılabildi.

"KIZIM NEYSE Kİ MUTFAKTAYDI"

Ev sahibi Kadir Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin olay anında evde olmamasına rağmen kızının bulunduğunu belirterek, "O sırada kızım neyseki mutfaktaydı. Sesi duyuyor ve yatak odasına baktığında arabayı görüyor. Biz de görünce çok şaşırdık." dedi.

Trabzon'da minibüsün çarptığı otomobil daireye girdi

"VERİLMİŞ SADAKALARI VARMIŞ"

Otomobil sahibi Özlem Arslan'ın babası Hayri Köksal ise kızının kazadan iki dakika önce arabasından indiğini ifade ederek, "Eve dahi çıkamadan gürültüyle geri döndü. Allah'tan burada çocukların olmaması veya bir vatandaşın geçmemesi büyük şans. Verilmiş sadakaları varmış." diye konuştu.

Bu arada, kaza anı siteye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Trabzon'da minibüsün çarptığı otomobil daireye girdi



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