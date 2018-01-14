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Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

Trabzon Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçaktaki yolcular, yaşananları anlattı.

AA | 14.01.2018 - 02:58..
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Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

Fatma Gördü, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yaptığı açıklamada, olayın piste indikten sonra gerçekleştiğini dile getirerek, "Piste indik, biraz gittik müthiş bir gürültü oldu, sallanmaya başladık. Yan tarafa yattık, ön taraf aşağı, arka taraf havaya kalktı. Panik oldu, millet bağıran çağıran." diye konuştu.

Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

"BENZİN KOKUYORDU, YANGIN ÇIKACAĞINDAN KORKTUK"

Yangın çıkmasından korktuklarını dile getiren Gördü, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacağını düşündük ondan korktuk. Panik yaptı millet. Hamile kadınlar, çocuklar vardı. Uyumuyorduk. Uçağın çakıldığını hissettim ben zaten. Ön taraftaydık, arka taraf tamamen arkaya kalktı. insanlar panik yapınca bir şeyler söylendi ama anlaşılmıyor gürültüden. Arka kapıdan çıkın diyor ama herkes birbirinin üstünden geçmeye çalışıyor. Berbat bir durum."

Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar VİDEO

Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar


"KURTULMAMIZ MUCİZE"

Yolculardan Yüksel Gördü de "O anlar anlatılmaz yaşanır ancak. Bir mucize bizim kurtulmamız. Yanabilirdik, patlayabilirdi, denize uçabilirdik. Çok şükür Allah'ıma buna da şükür. Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum." dedi.

Gördü, uçakta kızının da olduğunu ifade ederek, kızının tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü söyledi.

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