Pegasus'un pistten çıkan uçağı denize doğru kaydı

Devlet Hava Meydanları İdaresi’ne (DHMİ) bağlı ekipler halatlar yardımıyla indikleri uçağın yanında inceleme yaptı.

DENİZE KAYDI

Pistten çıkarak yamaçta çamura saplanarak durabilen Pegasus Hava Yolları'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, daha önce yapılan sabitleme çalışmalarına rağmen sabah saatlerinde yapılan kontroller sırasında 1.5 metre daha denize doğru kaydığı tespit edildi.

4 KAZIKLA UÇAK YENİDEN SABİTLENDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dolgu çalışmalarını uçağın çevresi ve önüne doğru yönlendirdi, çevreye çakılan 4 kazıkla uçak yeniden sabitlendi.

DHA MUHABİRİ ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Acil çıkış kapılarından uçağın içini kontrol eden ekipler çamura saplanan teker ve motor bölümlerini inceledi. DHA'nın Trabzon muhabiri Fatih Turan da tekneyle denize açılarak çalışmaları görüntüledi.

Pistten çıkan uçak 1.5 metre denize kaydı