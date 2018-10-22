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Trafik bahanesiyle E-5’i birbirine kattılar

E-5 Otoyolu Küçükçekmece mevkisinde sabah saatlerinde yoğun trafiği gören uyanık araç sürücüleri, trafikten kaçmak için geri manevra yaparken diğer sürücüleri tehlikeye attı.

İHA | 22.10.2018 - 10:23..
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Trafik yoğunluğuna takılmamak için trafiği tehlikeye atan araç sürücüleri bu kadarına da pes dedirtti. Sabah saatlerinde Küçükçekmece E-5 yolu üzerinde yoğun trafik oluştu.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler ise çözümü geri geri giderek yan yola girmekte buldu. Peş peşe geri geri giden araçlar trafiği tehlikeye atarken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Trafik bahanesiyle E-5’i birbirine kattılar

UZUN SÜRE E-5'E BAĞLANAMADILAR

Görüntülerde araçların birbiri sıra geri gittiği görülürken uzun bir süre araçların yan yoldan E-5’e bağlanamadıkları göründü.

Trafik bahanesiyle E-5’i birbirine kattılar ViDEO

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