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Trafik cezalarında düzenleme yapıldı

Ödenmeyen trafik cezalarına her ay yüzde 5 faiz uygulanacak, ancak tutar kesilen cezanın iki katından fazla olmayacak.

27.01.2017 - 11:45
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ceza

Trafik cezalarının takibi ve tahsiline yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖDENMEYEN CEZALAR, KESİLEN CEZANIN 2 KATINI GEÇEMEYECEK

Buna göre, cezanın yazıldığı tarihten sonraki bir ay içerisinde ödeme yapılmaması halinde, cezaya her ay yüzde 5 faiz uygulanacak. Ancak bunun da bir sınırı bulunuyor. Toplam tutar cezanın iki katını geçemeyecek. Ayrıca bu ceza, belli bir sürenin ardından haciz yoluyla tahsil edilebilecek.

İNDİRİMDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

İndirim konusunda ise bir değişiklik olmadı. Ceza tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapıldığında yüzde 25 indirim yapılacak.

15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİYOR

Yine haksız yere ceza yediğini düşünenler 15 gün içerisinde idari mahkemelere başvurabilecek. Bu süre içerinde itiraz edilmemesi durumunda ceza kabul edilmiş sayılacak.

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