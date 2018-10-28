Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Gökdere Caddesi üzerinde asker uğurlaması yapan konvoydaki bir otomobilin camını açan bir kişi, elindeki silahla havaya ateş etti.

Trafik magandaları tepki gösteren vatandaşa saldırdı VİDEO

TRAFİĞİ KAPATTILAR

Konvoy, daha sonra akşam trafiğin en yoğun olduğu anlarda yolu trafiğe kesti.

Konvoydaki iki otomobil drift yaparken, diğer sürücüler duruma müdahale edip tepki gösterdi. Bunun üzerine araçlarından inen konvoydakiler, tepki gösteren bir vatandaşa saldırdı. Tekrar otomobillerine binen grup, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Yaşananlar ise konvoyun arkasında seyreden bir otobüsteki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



