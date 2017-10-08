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Trafikte av tüfeği ateşlendi sünnet çocuğu vuruldu

Konya'daki trafik kazasında çıkan kavgada av tüfeği ateşlendi. Rastgele açılan ateşte, başka yerdeki sünnet düğünü çocuğu yaralandı.

08.10.2017 - 00:43
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Konya merkezindeki Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Göreme Sokak'ta iki grup arasında maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartışma çıktı.

Trafikte av tüfeği ateşlendi sünnet çocuğu vuruldu

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Savaş K. (33) av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, olayın yaşandığı yerin yakınında sünnet düğünü yapılan Ayhan Kip (9) ile Koray Kaya'ya (25) isabet etti.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kip ile Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Savaş K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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