Trafikte bir yılda 7 bin 300 kişi hayatını kaybetti

2016'da 325 bin 715'i yerleşim yerlerinde, 87 bin 452'si bu yerlerin dışında olmak üzere 413 bin 167 trafik kazası meydana geldi.

2016'DA 7 BİN 300 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazaların 6 bin 347'si ölüm, 178 bin 781'i yaralanma ve 228 bin 39'u maddi hasarla sonuçlandı. Kazalarda, 3 bin 493'ü olay yerinde, 3 bin 807'si hastanelerde olmak üzere 7 bin 300 kişi hayatını kaybederken, 303 bin 812 kişi yaralandı.

CAN KAYBININ EN ÇOK OLDUĞU İL İSTANBUL

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası ile bunlarda can kaybının en çok yaşandığı il, 16 bin 102 kazada 551 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul oldu.

İkinci sıradaki Başkentte ise can kaybı ya da yaralanmanın olduğu 12 bin 187 trafik kazasında, 387 kişi öldü. En çok kaza ve ölümün yaşandığı diğer iller ise sırasıyla İzmir, Konya ve Antalya oldu.