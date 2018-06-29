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Trafikte mahsur kalan engelliye siper oldu

İstanbul'da trafiğin ortasında kalan engelli yoldan geçen motosikletlilerin sayesinde karşıya geçebildi.

İHA | 29.06.2018 - 10:19..
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İstanbul'un Şişli ilçesinde Mecidiyeköy mahallesinde tekerlekli sandalyeyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli vatandaş trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla birlikte harekete geçen araçların arasında mahsur kaldı.

O esnada oradan geçmekte olan motosikletli bir vatandaş engelli vatandaşın yanına giderek, motosikletiyle adeta siper olup trafiği kesti. Motosikletli, kornalar çalıp el işaretleri yaparak trafiği durdu ve engelli vatandaşın karşıya geçmesini sağladı.

Trafikte mahsur kalan engelliye siper oldu VİDEO

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