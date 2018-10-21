Trafikte savcıyla 4 saniyeliğine tartışan kişi tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de basit bir trafik tartışması yaşandı. Olayı ilginç kılan ise, taraflardan birinin savcı olması.

Savcı Bey trafikte gerginlik yaşadığı kişinin haksız olduğuna göz kararı kanaat getirmiş olacak ki soluğu mahkemede aldı, tartıştığı kişiyi nezarete attırdı. Serbest kalması durumunda ise 70 bin kelafet ödemesine karar verilmesini sağladı.

SAVCI, "HAKARETE UĞRADIM" DEDİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Ataşehir'de 29 Eylül 2018 tarihinde, trafikte seyir halinde olan ve İstanbul'da Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan O.B.'nin aracı başka bir araç ile burun buruna geldi. Ardından iki araç yoluna devam etti. Soluğu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alan savcı, diğer aracın sürücüsü E. A.'nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

GECEYİ GÖZALTINDA GEÇİRDİ, KELEPÇELENDİ, ADLİYEYE GETİRİLDİ

Şikayet üzerine geceyi gözaltında geçiren E. A., kelepçelenerek Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Erol Aksoy, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"SAVCI BANA İFTİRA ATIYOR"

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan şüpheli E. A., küfür etmediğini söyleyerek, “Kavşağı geçtim, araba kavşakta önüme atladı. Yerler de kaygandı. Önüme atlayan araçta bir erkek vardı. Bana iftira atıyor. Sadece el hareketleri oldu” ifadelerini kullandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Mahkeme hakimi, şüpheli E.A'nın haftanın 5 günü ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atmasına ve bir defada 70 bin lira kefalet ödemesi şartıyla hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve şüphelinin yargılama süresince araç kullanmasını yasaklayarak sürücü belgesini teslim etmesine hükmetti.

ADLİ KONTROL UYGULANDI

E.A.'nın itirazı üzerine, sürücü belgesine el konulması ve 70 bin lira kefalet ödenmesine ilişkin karar Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı. Ayrıca mahkeme, şüphelinin haftanın 5 günü karakola giderek imza atmasına yönelik adli kontrol hükmünün haftanın 3 günü uygulanmasına karar verdi.