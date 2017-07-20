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Trafikte 'uçan tekmeli' yol kavgası

Mersin'de yol verme nedeni ile iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma yumruklu ve 'uçan tekmeli' kavgaya dönüştü.

20.07.2017 - 10:49
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Akdeniz ilçesinde meydana gelen olayda, 27 Y 5672 plakalı otomobilin sürücüsü araçla ara yoldan, aniden caddeye çıktı. Bu sırada 33 LBM 62 plakalı otomobil sürücüsü aracını durdurup önüne çıkan sürücüye tepki gösterdi.

TARTIŞMA UÇAN TEKMELİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sürücülerin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, çevrede bulunanlar araya girdi. Kavganın yatıştırılması üzerine kavga eden sürücüler araçlarına binerek olay yerdinden ayrıldı.

Trafikte 'uçan tekmeli' yol kavgası


Trafikte 'uçan tekmeli' yol kavgası

Trafikte 'uçan tekmeli' yol kavgası

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