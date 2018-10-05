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Trafodaki hırsızlık girişimi yangın çıkardı

Muğla Bodrum'da kullanılmayan elektrik trafosundan hırsızlık girişimi yangın çıkardı, asırlık ağaçlar yandı.

AA | 05.10.2018 - 19:52..
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Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına kullanılmayan elektrik trafosunda gerçekleşen hırsızlık girişiminin yol açtığı öne sürüldü.

Bitez Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki makilik ve tarım arazisinden yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etti. İtfaiyeye, Bodrum AKUT ekibi ile bazı vatandaşlar da destek verdi.

Trafodaki hırsızlık girişimi yangın çıkardı VİDEO

Trafodaki hırsızlık girişimi yangın çıkardı

ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI YANDI

Arazide bulunan asırlık zeytin ve çam ağaçları ile bir deponun zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

KESİLMİŞ DEMİR PARÇALARI BULUNDU

Polisin arazi içerisinde kullanılmayan elektrik trafosunda yaptığı incelemede, yeni kesilmiş demir parçaları ile demir kesmeye yarayan spiral ve balyoz olduğunu tespit etti.

Trafodaki hırsızlık girişimi yangın çıkardı

Trafodan hırsızlık girişiminde bulunanların yangına yol açtığı ihtimali üzerinde duran polis, yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yaklaşık bir hektarlık alanda zarara neden olan yangın, ilçenin birçok noktasından da görüldü.

Trafodaki hırsızlık girişimi yangın çıkardı

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