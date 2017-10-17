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Traktörü süsleyerek gelin arabası yaptı

Aydın'da evlenen çiftin gelin arabası olarak kullandığı traktör ilgi gördü.

17.10.2017 - 11:29
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İstanbul Silivri'deki bir traktör fabrikasında üretim mühendisliği yapan 28 yaşındaki Murtaza Atik, hayatını, ilaç firmasında çalışan 27 yaşındaki Bahar Atik ile birleştirdi.

Bir hafta önce çiftin, İstanbul'da kına gecesi yapıldı. Hafta sonu Aydın İncirliova'daki ailesinin evine gelen damat, düğünü burada yaptı. Gündüz yapılan gelin alma törenine damat, bir traktörü süsleyerek gitti. Römorka yerleştirdiği koltuğa ise gelini oturttu.

Traktörü süsleyerek gelin arabası yaptı

TRAKTÖR GELİN ARABASI İLGİ ÇEKTİ

Direksiyona geçen ve mahallede tur atan damat, daha sonra arkadaşları ile birlikte zeybek oynadı. Traktörün gelin arabası olduğu görenler meraklı bakışlarla cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Traktörü süsleyerek gelin arabası yaptı

TRAKTÖR FABRİKASINDA ÇALIŞIYORMUŞ

Cumartesi akşamı Efeler İlçesindeki Şehriyar Kır Düğün Salonu'nda yapılan törenle düğün son buldu. Damat Murtaza Atik, "Traktör fabrikasında çalışıyorum. Düğünde traktörü, gelin arabası yapmayı düşünmüştüm. Bunu gerçekleştirdim." dedi. Bahar Atik ise traktör römorkunda tur atmanın keyfini yaşadığını ve çok heyecanlandığını söyledi.

Traktörü süsleyerek gelin arabası yaptı

Traktörü süsleyerek gelin arabası yaptı

Traktörü süsleyerek gelin arabası yaptı

Traktörü süsleyerek gelin arabası yaptı

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