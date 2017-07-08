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Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Denizli Çivril'de bir çiftçi traktörünün el frenini çekmeyi unutması sonucunda hayatını kaybetti.

08.07.2017 - 20:00
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Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çivril'in Kızılcasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve 8 yaşındaki oğluyla beraber ayçiçeği tarlasını sulamaya giden Ferhat Atilla, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğindeki su kuyusuna, traktörün arkasındaki vinçle su pompası indirdi.

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra kendisi kuyuya indi. Bu sırada el frenini çekmeyi unuttuğu, üzerinde eşi ve çocuğunun da bulunduğu traktör, hareket edip kuyunun içine düştü. Traktörün altında kalan Ferhat Atilla öldü. Traktörden düşen eşi ve 8 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Yapılan inceleme sonrası, itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Atilla'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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