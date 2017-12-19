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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Her kış duyduğumuz "Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası" anonsu için vakit geldi. Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Dereköy beyaza büründü.

AA | 19.12.2017 - 02:12..
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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle kısa sürede Kırklareli'nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 3, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde, 4, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5 santimetreye ulaştı.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ViDEO

SÜRÜCÜLERE UYARI

Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, Demirköy ilçesinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı- VİDEO

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR KAR VAR

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

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