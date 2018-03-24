taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
171,86
PETR
70,3600

Trakya'yı kar etkisi altına aldı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini arttırdı.

AA | 24.03.2018 - 14:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar yağışı sabahtan bu yana etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 8, Kofçaz ilçesinde yer yer 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda 5 santimetreye ulaştı.

Trakya'yı kar etkisi altına aldı

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 123 SANTİME ÇIKTI

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a mart karı yağdı. Sezonun sonuna yaklaşılan Uludağ’da kış tatili yapan ve günübirlik gezilere çıkanlar, kar yağışının keyfini doyasıya yaşadı.

Yağışın etkisiyle kar kalınlığı zirvede 123 santimetreye yükseldi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece en düşük sıcaklık eksi 1 derece gündüz ise en yüksek 0 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının pazar günü de devam edeceği, hava sıcaklığının en düşük eksi 3 derece olacağı öğrenildi.

Trakya'yı kar etkisi altına aldı

Trakya'yı kar etkisi altına aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İSKİ'den su kesintisi uyarısı
İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Pendik ilçelerinde yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 ve 27 Mart'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.
FETÖ'nün şantaj arşivi ele geçirildi
Terör örgütünün, TSK'da kendisinden olmayanları sindirmek için kullandığı gizli çekimlerden oluşan şantaj görüntülerinin yer aldığı arşiv, sanıkların ev ve iş yerlerinde bulundu.
1,5 milyon dolarlık pırlanta polise takıldı
Atatürk Havalimanı’nda İranlı kadın bir yolcunun yurda kaçak yollarla sokmak istediği 1,5 milyon dolar değerindeki 550 gram pırlanta polis tarafından ele geçirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Kongresi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz bunun için gerekirse canımızı vereceğiz" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bolu antrenörü Şener'i kızdırdı

Bolu antrenörü Şener'i kızdırdı

132
Aydın Doğan'ın yeni bir iş planı yok

Aydın Doğan'ın yeni bir iş planı yok

45
İHA ve SİHA'ların Zeytin Dalı Harekatı performansı

İHA ve SİHA'ların Zeytin Dalı Harekatı performansı

49
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 37 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 37 yaralı

36
Darbe girişimi sanıklarının yakınları 1 gaziyi darp etti

Darbe girişimi sanıklarının yakınları 1 gaziyi darp etti

54
Afrin'den kaçan ABD'li terörist ağlıyor

Afrin'den kaçan ABD'li terörist ağlıyor

57
15 günlük cezası vardı cezaevinde ölü bulundu

15 günlük cezası vardı cezaevinde ölü bulundu

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM