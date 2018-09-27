Tramvayda biraz yana kayılmasını isteyince dayak yedi

Talas hattında çalışan tramvayda 3 gün önce, özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Gülşen Dinç, yolculuk esnasında yanındaki koltuğa oturan kadının 11 ya da 12 yaşlarındaki kız çocuğunu da aralarına oturtduğunu belirtti.

"SAÇLARIMI KOPARDI"

Sıkışınca "Biraz yana kayar mısınız?" dediğini söyleyen Dinç, "Çocuk, ben öyle dediğimde ayağa kalktı. Ayağa kalkınca annesi tuttu kolundan, 'Benim kızım burada oturacak" dedi. Ben de 'Burada ben oturuyorum farkında mısınız ?' dedim. Kadın da 'Benim kızım orada oturacak, bak seni döverim' dedi. Ben de 'Kimsin de beni dövüyorsun' dedim. O anda sol eliyle direkt bana saldırdı ve yüzümü çizdi tırnaklarıyla. Saçlarımı çekti, kopardı. Yolculardan biri kadını benden ayırdı." dedi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK İNDİ"

Olayın herkesin gözü önünde olduğunu anlatan Gülşen Dinç, "Tramvay durana kadar ben 'Tramvayı durdurun, polis çağırın' diye bağırdım, feryat ettim. Kadın elini kolunu sallayarak, Furkan Doğan tramvay durağında indi. Güvenlik görevlisi geldi. 'Şikâyetçi olacaksanız olun ama yolcuları bekletmeyin' dedi. Ben o an bana saldıran kadının fotoğrafını çekmeye çalıştım. Kim olduğunu tespit etmek için. Fotoğrafını çektiğimi fark edince, arkasını dönüp bana el hareketi yaptı ve sonrasında gitti." dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM VE GERİ ALMAYACAĞIM"

Tramvayda bir kişi dışında olaya müdahale eden olmadığını söyleyen Dinç, kendisine saldırdığını belirttiği kadına da seslenerek şöyle dedi:

"Kadının saldırısından sonra bir amcanın kadını başımdan almasından başka kimse bir müdahalede bulunmadı. Toplumumuz kaosu, şiddeti izlemeyi çok seviyor. Ben uğradığım saldırı sonrasında darp raporu aldım. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Sonrasında karakoldan tramvayın kamera görüntüleri istendi. Bana saldıran kadın izliyorsa şunu söylemek isterim, o bir anne. 12 yaşlarındaki kızı, 'Anne nolur yapma' diye bağırıyordu. O da anne gibi davransın. Ben başka bir şey istemiyorum. Şikayetim devam edecek, mahkemeye taşıyacağım. Bu kadın bana saldırısından dolayı bir yaptırım, bir ceza almazsa, belki bu saldırılarına devam edecek. Ya da ülkedeki diğer insanlar böyle davranmaya devam edecek. Ben bunun olmaması için şikayetçiyim ve geri almayacağım."