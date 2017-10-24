Trapa natans ve trapa bicornis nedir

Trapaceae familyasından olan bir bitki türü olan 'trapa natans' ülkemizde su kestanesi adıyla da bilinir.

Trapa natanslar zemine tutunmadan, su üstünde yaşayan, rozet şekilli bir bitkidir.

Gövde üzerindeki çift yapraklar su içinde bulunurlar. Yaprağın saplı rozet şekilli kısmı su üstündedir ve hava keseleri vardır.

YAPRAKLARI TÜYSÜZDÜR

Yaprakların üstü tüysüz, altı tüylü ve kenarları dişlidir. Yelpaze şeklindedir. Çiçekleri izoledir, 1,5-3 cm çapındadır.

ÇİÇEK AÇAR

Haziran- Temmuzda çiçek açar. Çiçeklerinde 4 sepal, 4 de beyaz petal vardır. Meyveleri suyun altında olgunlaşır. Olgunlaşan meyve sertleşir.





SAKİN SULARDA BULUNUR

2-4 iğne şeklinde çıkıntısı vardır. Daimi olarak göl gibi sakin sularda bulunur. Meyveleri ise yenir.

Trapa natans'lar Marmara göllerinde doğal olarak yetişirler.







TRAPA BİCORNİS İKİ BOYNUZLU OLANINA DENİR

Trapaceae familyasından bir de Trapa bicornis (yarasa fıstığı) vardır. Bunun diğerinden farkı ise dört boynuzlu değil iki boynuzlu olmasıdır.



