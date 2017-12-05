Travestiyi vurup hastane bahçesine bıraktılar

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde saat 00.00 sıralarında, ilçede bir gazinoda travesti olarak çalıştığı iddia edilen 26 yaşındaki İ.Y., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın uzaması üzerine kişi yada kişiler İ.Y.'yi silahla vurarak yaraladı. Silahtan çıkan 2 kurşun ile karnından yaralanan İ.Y.’yi zanlılar Gökçebey Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin önüne bırakıp kaçtı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Karnından yaralanıp ilk müdahalesi hastanede yapılan ve durumu ağır olan İ.Y. ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak ameliyata alındı. Polis ekipleri olayı yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.





