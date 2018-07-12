taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.092
USD
4,8591
EURO
5,6802
ALTIN
194,88
PETR
73,7200

Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu

Tekirdağ'daki tren faciasının ardından, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeniden başlayan seferde Uzunköprü-Halkalı treni, sadece 2 yolcuyla hareket etti.

DHA | 12.07.2018 - 01:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen pazar günü, Uzunköprü ilçesinden hareket eden yolcu treninin, Sarılar Mahallesi yakınlarında devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12'si Uzunköprü ilçesinden 24 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi de yaralandı. Sarılar mevkisindeki onarım çalışmaları tamamlanırken, Uzunköprü- Halkalı seferini yapan yolcu treni, kazanın ardından bugün ilk kez 15.40'ta hareket etti. İlk sefer için gara Uzunköprü ilçesinde oturan Remziye ve ablası Tülin Kabadayı geldi. Boş trenin vagonuna geçen kız kardeşler, uzun süredir trenle yolculuk yaptıklarını söyledi.

Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu

Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu VİDEO

"DAHA ÇOK ÖNLEM ALMIŞLARDIR DİYE GELDİK"

Kaza nedeniyle biraz endişeli olduklarını anlatan Tülin Kabadayı, "Belki daha çok önlem almışlardır, diye trene geldik. Kontroller çoğalmıştır, onu düşünerek, geldik. Korku yaratmasın, diye trene hemen binmeyi tercih ettik. Hep yağmur oluyor, kış oluyor, kar yağıyor. Toprak yerine istinat duvarı yapılabilirdi" diye konuştu.

Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu

"DİĞER ARAÇLARA DA BİNSEN KAZA OLACAKSA OLUYOR"

Remziye Kabadayı ise diğer araçlarda da kaza riskinin olduğunu ve ölümden korkmadığını belirterek, "Koca trende 2 kişiyiz. Tren kazası bir facia ama yapılabilecek bir şey yok. Bence daha dikkatli olmaları gerekiyormuş. Ben çocukluğumdan beri tren yolculuğu yapıyorum. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. İnsanlar trene gelmedi, endişe duyuyorlar ve bence haklılar; ama yapacak bir şey yok. Sadece yağmura bağlanmasın, ihmal mutlaka vardır. Oyuncak gibi ray döşemişler. Ölümden korkulmaz, biraz endişeliyim; ama sonuçta diğer araçlara da binsen kaza olacaksa oluyor" dedi.

Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu

Kazanın ardından ilk seferini yapan Uzunköprü- Halkalı treni, 5 vagon ve 2 yolcusuyla hareket etti. Uzunköprü Tren Garı'ndan bugün 2 yolcuyla hareket eden trene, facianın yaşandığı gün 130 kişi binmişti.

Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu

Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu

Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu



Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu

Tren kazası sonrası Uzunköprü-Halkalı seferinde 2 yolcu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

113
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

237
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

194
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

132
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

170
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

139
Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda 13 kişi daha gözaltında

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM