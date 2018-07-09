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'Kaza olmasaydı 2 durak sonra inecektim'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde raydan çıkarak devrilen trende bulunan Yasin Kızıltepe, kaza anını anlatırken "İnsanların yardım çığlıkları hala kulaklarımda." ifadelerini kullandı.

AA | 09.07.2018 - 11:37..
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Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 318 kişi yaralandı.

Kazada trende bulunan Yasin Kızıltepe Kırklareli'deki anne ve babasını ziyaret ettikten sonra Çerkezköy'deki evine dönmek üzere trene bindiğini söyledi.

'Kaza olmasaydı 2 durak sonra inecektim'

"2 DURAK SONRA İNECEKTİM"

Trende yolculuk yaparken "tak tak" şeklinde sesler duyduğunu ve zıplamaya başladıklarını ifade eden Kızıltepe, "Öndeki koltuğa tutunmaya başladım. Daha sonra vagon raylardan çıktı ve takla attı. Ellerimle başımı korumaya çalıştım. Bu sırada dizim, ayağım ve belim sağa sola çarptı. Omurgamda ağrı var. Kaza olmasaydı 2 durak sonra ben inecektim." ifadelerini kullandı.

'Kaza olmasaydı 2 durak sonra inecektim'

"YARDIM ÇIĞLIKLARI HALA KULAKLARIMDA"

Kazanın ardından vagondan çıktığını ve dışarıda camların toprağa girdiğini, vagonun kapısının, tekerleğinin fırladığını, insanların vagonların altında ve çamurların içerisinde kaldığını anlatan Kızıltepe, insanların yardım çığlığının hala kulaklarında olduğunu dile getirdi.

'Kaza olmasaydı 2 durak sonra inecektim'

Bu durum karşısında şok yaşadığını, 112'yi aradığını ve yardım istediğini aktaran Kızıltepe, biraz bekledikten sonra Çorlu istikametine doğru raylarda yaklaşık 2 kilometre yürüdüğünü ve oradaki bir ambulansa binerek Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini kaydetti.

'Kaza olmasaydı 2 durak sonra inecektim'

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