Tren öğrenci servisine çarptı: 14 ölü

Hindistan'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Uttar Pradesh eyaletinde bir tren hemzemin geçitten geçerken okul servisine çarptı .Korkunç kazada servis şoförü ve 13 çocuğun hayatını kaybetti.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uttar Pradesh'in Kushinagar kasabası yakınlarında bir yolcu treni, okul servisiyle çarpıştı. Kazada, okullarına gitmekte olan öğrencileri taşımakta olan okul servisinin şoförü ve yaşları 10’dan küçük olduğu belirtilen 14kişinin yaşamını yitirdiği, birçok öğrencinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh yaptığı açıklamada, çok sayıda çocuğun ölümüne yol açan kazadan dolayı üzgün olduğunu belirtti.



