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Trende yüksek sesle İncil okuyan adam panik yarattı

İngiltere'de bir trende "İncil paniği" yaşandı. Yüksek sesle İncil okuyan adam içerdekilere korku dolu anlar yaşattı.

03.10.2017 - 15:45
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İngiltere'nin Başkenti Londra'da ilginç bir olay yaşandı. Wimbledon bölgesindeki tren istasyonunda bir adam trenin içerisinde yüksek sesle İncil okumaya başladı.

İncil'den bölümleri sesli olarak okuyan adam paniğe neden oldu. Bir terör saldırısı olacağını düşünen yolcular vagonun içinde sağa sola koşuşturdu.

Trende yüksek sesle İncil okuyan adam panik yarattı

"ÖLÜM BİR SON DEĞİLDİR"

Trendeki yolcular bir yandan telaşla çıkış yolu bulmaya çalışırken bir diğer yandan da adamı susturup sakin olmasını sağlamaya çalışıyordu. Bu çabalara karşılık sessizliğe bürünen adam "Ölüm bir son değil, başlangıçtır." cümlesini okudu. İşte ne olduysa o andan sonra oldu.

Trende yüksek sesle İncil okuyan adam panik yarattı

Bunu duyan yolcular panikle kapıları, camları zorlayarak açmaya çalıştı. Bir saldırı olacağını düşünenler kendini dışarı atmaya çalıştı.

TREN SEFERLERİ 12 SAAT AKSADI

Adeta bir kaosun yaşandığı vagonda yolcular kendilerini trenden atarken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Trende yüksek sesle İncil okuyan adam panik yarattı

Tren tarifelerinin 12 saat aksadığı belirtilirken İngiliz Ulaşım Polisi, konuyla ilgili herhangi bir gözaltı olmadığını söyledi.

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