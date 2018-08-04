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Trilyon dolarlık Apple'ın şarj kabloları dalga konusu

Geçtiğimiz gün 1 trilyon dolar değere ulaşarak tarih yazan Apple teknoloji alanında devrim yapmayı sürdürüyor. Ancak bu durumu alay konusu haline getiren haklı sebepler de bulunuyor.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 11:45..
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Apple geçtiğimiz günlerde 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu başarının arkasında yatan en önemli özellik elbette markanın verdiği güven ve özgün tasarımları.

Trilyon dolarlık Apple'ın şarj kabloları dalga konusu

Her ne kadar bu iki bileşen 1 trilyon dolarlık başarıyı getirdiyse de, sosyal medyanın bazı kullanıcıları bu durumu alay ile karışık bazı gerçekliklerle gündeme getiriyor.

Trilyon dolarlık Apple'ın şarj kabloları dalga konusu

DAYANIKSIZ ŞARJ KABLOLARI

Apple'ın değerinin 1 trilyon doları aşması haliyle çok ses getirdi. Apple'ı bugüne getiren en önemli neden özgün olması. Fakat gözlerden kaçmaya bir neden daha var. Espriler havada uçuşuyor. Çünkü Apple ürünlerinin şarj kabloları kolay deforme oluyor ve her Apple kullanıcısı ürünü için en az 5 kez yeni kablo almak zorunda kalıyor. Oldukça pahalı olan bu kablolar Apple için iyi bir gelir kaynağı.

Trilyon dolarlık Apple'ın şarj kabloları dalga konusu

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