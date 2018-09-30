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Tropik fırtına Çeşme’yi teğet geçti

Yunanlıların ’Zorba’ adını verdiği tropik fırtına Çeşme’yi teğet geçerken korkulan olmadı ve Çeşmeliler sakin bir gece geçirdi.

İHA | 30.09.2018 - 12:55..
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Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’un dün öğle saatlerinde yaptığı basın açıklamasında belirttiği, tropik fırtınanın Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi yönündeki tahmin doğru çıktı. Tropik fırtına, Yunan adalarını aşırı derecede etkilerken, Ege’nin kıyı kesimlerinde ve Çeşme’de etkisini göstermedi.

SABAH SAATLERİNDE YAĞIŞ

Çeşme’de gece saatlerinde şiddetli yağış beklentisi de gerçekleşmezken, Çeşme rüzgarsız, yağmursuz ve sakin bir gece geçirdi. Pazar sabahı ise lodostan gelen yoğun bulutlar, erken saatlerden itibaren Çeşme’de gökyüzünü kaplarken, zaman zaman kısa süreli yağış gerçekleşti. Rüzgar hızının düşük olduğu Çeşme’de, meteorolojik tahminlere göre bugün ve yarın şiddetli yağış bekleniyor.

Tropik fırtına Çeşme’yi teğet geçti

Tropik fırtına Çeşme’yi teğet geçti

Tropik fırtına Çeşme’yi teğet geçti

Tropik fırtına Çeşme’yi teğet geçti

Tropik fırtına Çeşme’yi teğet geçti

Tropik fırtına Çeşme’yi teğet geçti

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