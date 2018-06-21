Troya Müzesi'nin açılışı için geri sayım başladı

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde 2014 yılında yapımına başlanan müzenin açılışı için geri sayım başladı.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği antik kentteki Troya Müzesi'nin açılışının 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanıyor.

YAPIMI TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014 yılında başlanan Troya Müzesi inşaatı tamamlandı. Maliyeti 75 milyon lirayı bulan yapı, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor.

DÜNYA KÜLTÜR MİRAS LİSTESİ'NDE

Troya Ören Yeri ve Çanakkale'deki diğer arkeolojik alanlarda gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserlerin de çağdaş müzecilik anlayışıyla sergileneceği müzenin açılışına yoğun katılım olacak.

UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin önemi, müzenin açılmasıyla bir kat daha artacak.

Homeros'un destanı İlyada'daki Truva Savaşı'nın yapıldığı yer olarak da bilinen antik kentteki müzenin açılmasıyla Troya'nın yıllık ziyaretçi sayısının bir milyonu geçmesi, 44 ülkeye kaçırılan hazinelerin de Türkiye'ye iadesinin sağlanması hedefleniyor.

MÜZE BİNASI

Müze binasının yüksekliği Troya Antik Kenti'nin kazı öncesi yüksekliğiyle eşit olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede Troya'nın tüm detayları ile burada yaşatılması sağlanacak.

Ulusal Mimari Tasarım Yarışması'nda, alanında uzman jüri heyeti tarafından 150'den fazla proje arasından seçilen, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzesi örneklerinden biri olacak Troya Müzesi görkemli bir törenle açılacak.

DÜNYA GÜNDEMİNDE YER ALACAK

Müzenin açılışına, dünyaya yön veren siyasi liderler, dünyaca ünlü yıldızlar, ulusal ve uluslararası basın mensupları, kültür sanat ve turizm dünyasının kanaat önderleri, sanat ve spor camiasının önde gelen isimleri davet edilecek.

Türkiye ve dünya kültür mirası için oldukça önemli bir değere sahip olan Troya, Troya Müzesi ile uluslararası bir farkındalık üretilmesine olanak sağlayacak. Troya ve müzenin bu sayede dünya gündeminde yer alması amaçlanıyor.

5 bin yıllık tarihin efsane ve mitlerine ev sahipliği yapacak Troya Müzesi, doğu ve batı kültürlerini Çanakkale'de buluşturarak Troya medeniyetini dünyaya tanıtacak.

ESERLER ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Ödüllü tasarımı ile dikkati çeken müzeyi ziyarete giriş rampasından başlayan misafirler, giriş katından itibaren 7 başlığa bölünmüş bir hikayeyi takip edecek.

Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya'nın İzleri olarak kategorize edilen hikayelerin arkeoloji dünyasına yön veren eserleri büyük bir titizlikle ziyaretçiler ile buluşturulacak.

HER KATTA FARKLI BİR HİKAYE

Troas bölgesinin arkeolojik kalıntılarıyla genel olarak anlatılacağı zemin katta Assos, Tenedos, Parion, Alexandria Troas, Smintheion, Lampsakos, Tyhmbria, Tavolia ve İmbros kentlerinin tarihleri, kazıların bilgileri ve bu dönemlere ait eserler sergilenecek.

Birinci katta Troya'nın Tunç Çağı hakkında bilgi verilirken, bu çağın deniz ticaretindeki önemini belirtmek için tasarlanan gemi-vitrin ve Geç Tunç Çağı sonunda kentin bir savaşla terk edilmesi hikayesini temsil eden efektli yansıtma serginin çarpıcı bölümlerini oluşturacak.

İkinci katta kitaplara ve filmlere konu olan Troya Savaşı, savaşın kahramanları, olayları, mekanları ve bu döneme ait sikkeler, çanak-çömlek ve mermer eserler çizimler, maketler ve dijital programlarla birlikte tanıtılacak.