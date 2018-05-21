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Troya'ya ziyaretçi akını

Troya Yılı'nın ilk dört ayında ziyaretçi sayısı önceki yılın 2 katına çıkarak 142 bin 519 oldu.

DHA | 21.05.2018 - 16:22..
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  2. Kültür Sanat

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20'nci yıl dönümü ve Avrupa'da Kültür Mirası Yılı ilan edilmesi nedeniyle 2018, Troya Yılı ilan edildi. 2018 Troya Yılı boyunca Çanakkale, uluslararası işbirlikleri ve kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleriyle dünyanın buluştuğu bir merkez oluyor.

Çanakkale Valiliği öncülüğünde talep edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resmi olarak ilan edilen 2018 Troya Yılı boyunca, Troya Antik Kenti başta olmak üzere, tüm bölgenin kültürel, doğal, tarihsel değerleri tanıtılmaya devam edecek.

Troya'ya ziyaretçi akını

ZİYARETÇİ AKINI

Çanakkale’ye ve Türkiye’ye turizm alanında büyük katkı sunması hedefi ile başlatılan '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, olumlu dönüşler alınmaya başladı.

Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’deki bütün fuarlarda tüm detaylarıyla tanıtılan Troya Ören Yeri’ni; turnike geçiş istatistiklerine göre 2017 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihlerini kapsayan ilk dört ayında, 76 bin 15 kişi ziyaret ederken, 2018 yılında aynı tarihlerde Troya’yı 142 bin 519 kişi ziyaret etti.

Troya'ya ziyaretçi akını

TROYA MÜZESİ AÇILIYOR

2018 Troya Yılı’nın Türkiye turizmine en kalıcı katkısı ise Troya Müzesi olacak. Troya Ören Yeri girişinde 100 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alan üzerinde Troya Müzesi açılacak.

150 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzesi örneklerinden biri olacak Troya Müzesi’nin mimari projesi, uluslararası saygın bir jüri heyeti tarafından 150’den fazla proje arasından seçildi.

Türkiye ve dünya kültür mirası için oldukça önemli bir değere sahip olan Troya’nın, Troya Müzesi ile uluslararası bir farkındalık üretilerek dünya gündeminde yer alması amaçlanıyor.

5 bin yıllık tarihin efsane ve mitlerine ev sahipliği yapacak Troya Müzesi, Doğu ve Batı kültürlerini Çanakkale’de buluşturarak Troya medeniyetini dünyaya tanıtacak.

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