TRT Diyanet'in adı Diyanet TV oldu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, Diyanet TV'yi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Diyanet İşler Başkanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle 2012'den beri "TRT Diyanet" adıyla televizyon yayını yaptıklarını anımsatan Erbaş, "Faaliyetlerimize 'Diyanet TV' olarak inşallah devam edeceğiz. 2012'den bugüne kadar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun çok büyük desteğini gördük. Bundan sonra da inşallah her zaman desteklerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KUR'AN VE SÜNNET ÇİZGİSİNDE HİZMETİMİZ SÜRECEK"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının millete hizmet ettiğine değinen Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:



"Kur'an ve sünnet çizgisinde, milletimizi dini konularda bilgilendirme işini kanunlar Diyanet İşleri Başkanlığına vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli birimleriyle bu işi yürütmektedir. İnşallah bütün arkadaşlarımız, bu televizyonda çalışan kardeşlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları ve Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."





DİYANET TV AMBLEMİYLE YAYINA DEVAM

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının sahih dini bilginin millete ulaştırılması için çaba sarf ettiğine işaret ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı televizyon ve radyolarıyla da buna büyük katkı sağlamaktadır. İnşallah bu katkıyı bugünden itibaren 'Diyanet TV' amblemiyle devam ettirecek." dedi.

Ziyarete, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt da katıldı.