TRT uluslararası arenada ödüle doymuyor

Türkiye’nin ve Dünya’nın en prestijli meslek örgütleri ve festivallerinden alınan ödüllere son olarak TRT World’ün İtalya’dan aldığı ödül eklendi.

Dünyanın dört bir yanındaki gazetecilik haber ve dosyalarını ödüllendiren ‘Documentari Inchieste Giornalismi’ (DIG) Ödülleri, İtalya’nın Riccione kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

TRT World’ün “Sessiz Ölüm” belgeseli İtalya’da Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü.

DIG Investigative Medium Award 2018 ödülüne layık görülen TRT World'ün “Off the Grid” belgesel dizisi, Suriye’den kaçan mültecilerin hayatta kalma ve organ mafyası ile verdiği mücadeleyi konu alıyor.

İtalya’daki ödül töreninde konuşan Belgesel filmin yönetmeni Mouhssine Ennaimi, “Bu ödülü almaktan çok büyük onur duydum. Ama bu onurdan daha önemlisi, hayatta kalmak için büyük fedakârlıklar yapan bu insanların sesi olmak bizi mutlu etti. Bu ödül asıl onlara aittir.” dedi.

Bu ödüle layık görülmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “TRT olarak, insanları yaptığımız haberlerin merkezine koyarak sessizlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Organ ticaretini Lübnan’da tanıklarıyla ele alarak dünyanın ilgisini bu acımasız ticarete çeken “Sessiz Ölüm” belgeselimizi ödüllendirdiği ve Suriyelilerin sonu gelmeyen acılarını gündeme taşıdığı için jüriye özellikle teşekkür ederim. TRT ailesi olarak özellikle son dönemde aldığımız ödüllerden dolayı mutluyuz, kazanılan ödüller için tüm çalışma arkadaşlarımı tekrar yürekten kutluyorum.” dedi.

Belgeselde, ailelerine bir lokma ekmek götürmek umudu ile organlarını satan mültecilerin yaşadıkları zor durum, hem mağdurların hem de insan tüccarlarının ağzından anlatılıyor.

Beyrut’un arka mahallelerinde ölüm riski altında çekilen belgeselin önümüzdeki günlerde başka ödüller alması da bekleniyor.

Belgesel Lübnan’da yaşayan Suriyeli mültecilerin yiyecek bulmanın ve barınmanın imkânsız hale geldiği şu günlerde hayatta kalmak için farklı yollara başvurmalarını ve organlarının bir bölümünü satarak hayatta kalmaya çalışmalarını konu alıyor. Ailelerini beslemek için başka çare bulamayan Abu-Ahmed ve Abdallah’ın kan donduran hikâyeleri röportaj ve çok özel görüntüler ile ekrana gelirken, organ ticaretine nasıl dâhil oldukları, karşılığında söz verilen parayı dahi alamadıkları ve yaşadıkları sağlık sorunları korkunç detaylarıyla gözler önüne seriliyor. Belgesel de ayrıca, bu yasadışı eylemlere tanık olmuş bir asistan cerrahın kan dondurucu röportajı da ekrana getiriliyor.

Kazanılan bu ödül, TRT World'ün belgesel dizisi Off the Grid'in ikinci ödülü. TRT World, daha önce de TSK’nın DAEŞ’den temizlediği bölgedeki yaşamı belgeselleştirmiş ve Dubai’de düzenlenen BroadcastPro Ortadoğu Ödülleri töreninde "En İyi Yapım" ödülüne layık görülmüştü.

TRT World kısa bir süre önce de Google'ın düzenlediği, Google Asistan uygulaması yarışmasında "En İyi Karakter" ve "Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş En İyi Uygulama" kategorilerinde birinci seçilmişti.

TRT ORTAK YAPIMLARI ÖDÜLDEN ÖDÜLE KOŞUYOR

TRT ortak yapımcısı olduğu filmlerle de ödüller kazanmaya devam ediyor.

Uluslararası etkinliklerde ses getiren TRT filmleri, prestijli festivallerden şimdiye kadar 100’e yakın ödül kazandı.

Dünya prömiyeri Tokyo’da gerçekleştirilen ve TRT’nin ortak yapımcısı olduğu Kalandar Soğuğu, katıldığı 13 ayrı uluslararası festivalden aldığı 20 ayrı ödülle kırılması güç bir rekora imza attı.

Çırak sinema filmi yine birçok ödül kazanmış bir TRT yapımı. Çırak’da 11 ayrı festivalden ödüllerle dönerek kendini ispatlayan yapımların başında geliyor.

Suda Balık, Muna, Bütün Saadetler Mümkündür, Buğday, Siyah Karga, Batlır ve Mavi Bisiklet gibi filmler de Japonya’dan Almanya’ya, Hindistan’dan Rusya’ya birçok ödül kazanarak TRT Kurumunun yüzünü ağartan yapımlar arasında yer alıyor.

TRT, Türk Sinemasının uluslararası arenadaki etkinliğine katkı sağlamak amacıyla, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın daha önceki filmlerine olduğu gibi yönettiği son film Ahlat Ağacı’na da destek verdi.

Özellikle yurt dışında büyük ilgi gören Ahlat Ağacı’nın da Nuri Bilge Ceylan’ın diğer filmlerinde olduğu gibi bir çok ödül kazanması bekleniyor.

Öte yandan, TRT Çocuk Kanalı da yerli animasyonlarla katıldığı festivallerden ödüllerle dönerken, TRT yapımı “Yade Yade” isimli yapımda animasyon sektörünün en prestijli yarışması Japan Prize’de finale kaldı.