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TRT'den Türkiye'de bir ilk

TRT 1'de yayınlanacak olan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ramazan boyunca her akşam izleyiciyle olacak.

25.05.2017 - 21:39
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TRT1’in Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek ekranlara getireceği; “Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması”, özgün formatıyla Ramazan ayı boyunca tüm İslam alemi ile buluşacak.

İBRAHİM EREN, YARIŞMANIN DETAYLARINI ANLATTI

Yarışmayla ilgili bilgiler veren TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren "Bu sene, Kur’an-ı Kerim’in en güzel okunduğu ülkelerden olan Türkiye’nin bu alandaki cevherlerinin günyüzüne çıkmasını sağlayacak bir programımız olacak" dedi.

TRT'den Türkiye'de bir ilk

"DİYANETİN KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ YARIŞMASINDAN FAYDALANDIK"

Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber yürütülen yarışma hakkında Eren "Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber organize ettiğimiz bu yarışmada Diyanetin onlarca yıllık Kur'an-ı Kerim tilavet yarışması geleneğinden faydalandık. Osman Şahin hocamızın bu alandaki derin tecrübesi ile programa büyük katkısı oldu. Hem yarışmacılar, hem de juri üyesi hocalarımızın seçiminde Diyanet İşleri bizlere rehberlik etti" dedi.

TRT'den Türkiye'de bir ilk

BİRİNCİ NASIL SEÇİLECEK?

Başvurular önce bir ön elemeden geçirildi. Daha sonra yarışmacılar her gün Kur'an-ı Kerim okuyarak elemeye tabi tutulacak. Jüri üyeleri ve seyirciler tarafından en yüksek puanı alan yarışmacı, günün birincisi olarak belirlenecek. Gün birincisi olan yarışmacılar hafta finaline, hafta birincisi olanlar ise ay finaline kalacak.

21 Haziran Kadir Gecesi'nde yayınlanacak final programında ise yedi yarışmacı; jüri üyeleri ve stüdyodaki seyirciler tarafından değerlendirilecek ve bunun sonucunda Ramazan Ayı'nın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecek.

Eren, TRT'nin Ramazan ayı için diğer hazırlıkları şöyle anlattı:

"TRT 1'de Ramazan ayının manevi coşkusunu bu sene de çok iyi hazırlanmış ekibimizle Eyüp El Ensarî'nin türbesinin olduğu meydandan ekrana getireceğiz. Alanında söz sahibi isimlerin misafir olarak katılacağı iftar programımızı Bekir Develi, sahur programımızı Necip Karakaya sunacak.

TRT'NİN RAMAZAN HAZIRLIĞI

TRT Haber, TRT Müzik, TRT Diyanet ve TRT Avaz kanallarımız da TRT 1 gibi Ramazan Ayı'nın güzelliklerini ekrana taşıyacak. İnsanlara manevi olarak arınma imkânı sunan Ramazan Ayı, dünyanın her yerinde içinde ufak farklılıklar barındırarak yaşanıyor.

TRT WORLD ve TRT EL-ARABİYYA da dünyanın farklı noktalarındaki bu Ramazan coşkusunu özel yayınlar ve haber paketleriyle global izleyiciye yansıtacak.

Ramazan, TRT World'ün çalışanları arasında da farklı bir duyguyla yaşanıyor. 42 milletten çalışanımızın aynı sofrada olduğu iftarlar yapıyoruz. Dünyanın her yerinden insan oluyor iftar sofralarımızda. O iftar sofralarındaki duygu, bu sene de TRT WORLD ekranına yansıyacak inşallah."

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