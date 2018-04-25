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Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

ABD başkanı Donald Trump, 1915 olayları için "Büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

DHA | 25.04.2018 - 02:58..
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Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

1915'de yaşanan olaylar hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Türkiye düşmanlığı üzerinden siyaset yapan Batı liderlerinin beklediğinin aksine konuştu. Olaylar için 'Soykırım' ifadesi kullanmayan Trump, 'Büyük felaket' dedi.

Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

TRUMP SOYKIRIM DEMEDEN KONUŞTU

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. Yüzyılın en kötü kitlesel zulümlerinden biri olan 'Meds Yeghern'de acı çekenleri anıyor ve onurlandırıyoruz. 1915'ten başlayarak bir buçuk milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında öldürülmüş, katledilmiş ya da ölüme yürütülmüştür. Masum hayatların kaybedildiği ve birçok insanın yaşadığı acıları anma konusunda ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Ermeni toplumuna katılıyorum" dedi.

Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi

"TRUMP TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEK İSTEMİYOR"

ABD'de yaşayan Ermeni Diasporası'nı çatısı altında toplayan ABD Ulusal Ermeni Komitesi ise Trump'ın, 'önce Türkiye' politikası izlediğini ve 'soykırım' sözcüğünü anmaktan kaçındığını savundu.

Türkiye'nin İran ve Rusya ile devam eden ortak çalışmalarına rağmen Esad'a karşı gösterdiği tutum ve Suriye'ye yapılan saldırıda ABD koalisyonunu desteklemesinden dolayı takdir edilmişti.

Ermeniler, Trump'ın güçlü bir müttefiğini kaybetmek istemediği için böyle bir açıjklama yaptığını düşünüyor.

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