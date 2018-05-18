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Trump: AB ve Çin şımardı

Ticaret müzakereleri hakkında çılgınca bir çıkış yapan Trump, Çin, AB ve hatta 'diğer ülkeler' için "çok şımardılar" ifadesini kullandı.

AA | 18.05.2018 - 04:42..
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Trump: AB ve Çin şımardı

Müzakerelerin barış ile sonuçlanmasını 'şüpheli' olarak gördüğünü belirten Trump yine aklı başında bir yöneticiden beklenmeyek açıklamalar yaptı. Kudüs kararında kendisine karşı çıkan AB ve Çin'i hedef alan Trump, "şımardılar" dedi.

Trump: AB ve Çin şımardı

TRUMP TÜM DÜNYAYI KARŞISINA ALDI

Bugün Washington'da ABD Hazine Bakanlığında Amerikalı ve Çinli yetkililer arasında başlayan ikinci tur ticaret müzakereleri hakkında konuşan Trump, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasından "şüpheli" olduğunu belirterek, "Müzakereler başarılı olacak mı? Şüpheyle bakıyorum. Çünkü Çin çok şımarık bir hale geldi. Avrupa Birliği çok şımarık bir hale geldi. Diğer ülkeler de çok şımarık hale geldi, çünkü ABD'den ne isteseler her zaman yüzde 100 elde ettiler. Bunun daha fazla gerçekleşmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Trump: AB ve Çin şımardı

"ÇİN YILLARDIR ABD'Yİ KAZIKLIYORDU"

Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin yıllardır ABD'den "kovalar dolusu" para çıkardığını öne süren Trump, "ABD için ticaret her zaman tek yönlü bir yol oldu." yorumunu yaptı.

ABD'nin Çin tarafından yıllardır "kazıklandığını" ifade eden Trump, "Bunun için Çin'i suçlamıyorum. Bizim ülkemizin geçmişteki liderlerini suçluyorum." dedi.

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