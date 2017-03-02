Trump ABD Kongresi'ne çıkmadan prova yaptı

Genelde Amerikan başkanlarının görevde kaldıktan en az bir yıl sonra gerçekleştirdiği konuşmayı Trump'ın bir ay sonra gerçekleştirmesi, politikalarının netleşmesi açısından önemli görülüyordu.

Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 44 ile tarihin en az desteklenen başkanı olan Trump'ın konuşması, bu oranı yukarı çekmeye yönelikti.

ARACINDA PROVA YAPTI

Kongrede yapılacak konuşma öncesi prova yapan Trump, aracında görüntülendi. Ellerinde bulunan kağıtları okuyan ABD başkanı, dersini iyi çalıştı ve kongrede güzel bir konuşma yaptı.

ABD'de yaşanan olaylar ve politik süreçlerle ilgili bilgi veren Trump, önemli açıklamalarda bulundu.

"KÜRESEL PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Trump, uzun bir süredir ülkenin orta sınıfının sallantıda olduğunu, ABD'nin sermaye piyasasının ve servetinin yabancı ülkelere aktığını belirterek, "Bir küresel projenin ardından başka bir küresel proje gerçekleştirdik, ancak Chicago, Baltimore ve Detroit'teki çocuklarımızın geleceğini görmezden geldik. Başka ülkelerin sınırlarını koruduk, ancak kendi sınırlarımızı herkese açtık, bölyece uyuşturucu hiç olmadığı kadar çok ülkemize aktı."

"KAMUDAKİ YOLSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇTİK"

Trump kamuda yolsuzluğun da önüne geçtiklerini vurgulayarak, "Yürütme organında çalışan yetkililerin lobi faaliyetlerine 5 yıl yasağı getirerek ve başka bir ülke için lobici olmalarını ömür boyu yasaklayarak kamudaki yolsuzluğun önüne geçtik."