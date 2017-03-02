taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.807
USD
3,6928
EURO
3,8865
ALTIN
147,29
PETR
55,8500

Trump ABD Kongresi'ne çıkmadan prova yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD kongresinde yapacağı ilk konuşma öncesinde çalışırken görüntülendi.

02.03.2017 - 16:23
  1. Haberler
  2. Dünya

Genelde Amerikan başkanlarının görevde kaldıktan en az bir yıl sonra gerçekleştirdiği konuşmayı Trump'ın bir ay sonra gerçekleştirmesi, politikalarının netleşmesi açısından önemli görülüyordu.

Trump ABD Kongresi'ne çıkmadan prova yaptı

Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 44 ile tarihin en az desteklenen başkanı olan Trump'ın konuşması, bu oranı yukarı çekmeye yönelikti.

ARACINDA PROVA YAPTI

Kongrede yapılacak konuşma öncesi prova yapan Trump, aracında görüntülendi. Ellerinde bulunan kağıtları okuyan ABD başkanı, dersini iyi çalıştı ve kongrede güzel bir konuşma yaptı.

Trump ABD Kongresi'ne çıkmadan prova yaptı

ABD'de yaşanan olaylar ve politik süreçlerle ilgili bilgi veren Trump, önemli açıklamalarda bulundu.

"KÜRESEL PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Trump, uzun bir süredir ülkenin orta sınıfının sallantıda olduğunu, ABD'nin sermaye piyasasının ve servetinin yabancı ülkelere aktığını belirterek, "Bir küresel projenin ardından başka bir küresel proje gerçekleştirdik, ancak Chicago, Baltimore ve Detroit'teki çocuklarımızın geleceğini görmezden geldik. Başka ülkelerin sınırlarını koruduk, ancak kendi sınırlarımızı herkese açtık, bölyece uyuşturucu hiç olmadığı kadar çok ülkemize aktı."

"KAMUDAKİ YOLSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇTİK"

Trump kamuda yolsuzluğun da önüne geçtiklerini vurgulayarak, "Yürütme organında çalışan yetkililerin lobi faaliyetlerine 5 yıl yasağı getirerek ve başka bir ülke için lobici olmalarını ömür boyu yasaklayarak kamudaki yolsuzluğun önüne geçtik."

Trump ABD Kongresi'ne çıkmadan prova yaptı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

247
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

124
Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

162
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

91
Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

140
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

15
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

188
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM