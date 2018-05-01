Trump, ABD Kongresi'ni Meksika duvarı ile tehdit etti

ABD Başkanı, 2 bin kilometreyi bulması beklenen duvar için 25 milyar dolarlık bir ödeneğin ayrılmasını istiyor. Ancak Kongre bu seviyeyi onaylamadığı gibi söz konusu bütçenin en çok 1.6 milyar dolar olabileceğini savunuyor.

"HÜKÜMETİ KAPATIRIZ"

Trump duvar ile ilgili çalışmaların başladığına işaret ederek, "Konu 28 Eylül'de tekrar masaya gelecek. Eğer Kongre çalışmalar için gerekli kaynağı sağlamakta başarısız olursa, sınır güvenliğimizi sağlayamadığımız için federal hükümeti kapatmaktan başka çaremiz kalmayacak" dedi.

TRUMP: "DUVAR ŞEFFAF OLMALI"

Trump geçen mart ayında duvarın inşası için örnek sekiz farklı duvar modelini inceledi. ABD Başkanı, açıklamasında yükseklikleri 5.50-9.10 metre arasında değişen duvar modellerinin amaca uygun olduğunu ancak ABD'li sınır görevlilerinin duvarın arkasında ne olup bittiğini görmek için duvarın şeffaf olması gerektiğini belirterek büyük şaşkınlık yaratmıştı. Duvarın inşası için pek çok teknoloji şirketi de gelişmiş dinleme, izleme ve yüz tanıma sistemlerini devreye almak için hazır bekliyor.