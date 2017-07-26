Trump, ABD ordusunu translara yasaklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Generallerim ve askeri uzmanlarımla görüşmelerin ardından bildiririm ki, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti trans (cinsiyet değiştiren) bireylerin ABD ordusunda hiçbir şekilde hizmet etmesini kabul etmeyecek ve buna izin vermeyecektir." açıklamasında bulundu.

"ORDU, BU MASRAFLARIN YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZ"

"Ordumuz kesin ve ezici zafer elde etmeye odaklanmalıdır." diyen Başkan Trump, "transların askeriye neden olacağı müthiş tıbbi masrafları ve aksamaların yükünü taşıyamaz. Teşekkür ederim." diye yazdı.

Trans birliklerin orduya katılmasına engel olan yasak, eski Başkan Obama yönetiminde henüz geçen yıl yürürlükten kaldırmıştı.

O zamanki Savunma Bakanı Ash Carter da, trans askerlerin doktorları tarafından gerekli görülen ameliyat ve hormon tedavilerinin de ordu tarafından karşılanması politikasını onaylamıştı.

250 ASKERİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Trump'ın kararı bundan sonraki yeni asker alımlarımda translara engel olurken, halihazırda orduda yer alan 250 civarında trans askerin akıbetinin ne olacağı henüz açıklanmadı.