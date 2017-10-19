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Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 11 Eylül saldırılarından sonra ilan edilen ulusal acil durum uygulamasını 1 yıl daha uzattığı ortaya çıktı.

19.10.2017 - 02:28
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Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

Amerikan USA Today gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump, 11 Eylül saldırılarından sonra ilan edilen ulusal acil durumu (national emergency) 1 yıl daha uzattı.

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

ABD, 11 EYLÜL'DEN BERİ "ACİL DURUM"DA

Haberde, 14 Eylül 2001'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından 11 Eylül saldırıları dolayısıyla ilan edilen ve sonraki her yıl 1'er yıllığına uzatılan ulusal acil durumun, Bush'un yanı sıra önceki ABD Başkanı Barack Obama tarafından da her yıl uzatıldığı vurgulandı.

Böylece, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Trump da 14 Eylül 2017'den itibaren geçerli olmak üzere Ulusal Acil Durum Yasası'nın 202'nci bölümüne dayanarak ulusal acil durumu 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

TRUMP: "ULUSAL ACİL DURUM DEVAM ETMELİ"

Söz konusu kararla ilgili Beyaz Saray'dan ABD Kongresine yapılan bildirimde, "Terör tehdidinin devam etmesi sebebiyle 14 Eylül 2001'de ilan edilen ulusal acil durum ve (ABD Başkanı'na tanınan) buna bağlı güç ve yetkiler, 14 Eylül 2017'den itibaren devam etmelidir." ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Bu kararıyla Trump, oğul Bush ve Obama'dan sonra ulusal acil durumu 16'ncı kez uzatan ABD Başkanı oldu.

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

BEYAZ SARAY'A "EK YETKİLER" TANIYOR

11 Eylül saldırılarından sonra ilan edilen ulusal acil durumu kullanan dönemin Başkanı Bush, orduyu mobilize etmek, belli yetkilere sahip ordu mensuplarını görevlendirmek ya da görevlerine son vermek ve görevlendirebileceği generallerin sayı sınırını ortadan kaldırmak gibi ekstra yetkilere kavuşmuştu. Ancak şu anda söz konusu acil durum uygulamasının Beyaz Saray'a ne gibi ilave yetkiler getirdiği henüz bilinmiyor.

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

HUKUKÇULAR KARARA KARŞI

Öte yandan hukukçular, söz konusu ulusal acil durumun 11 Eylül saldırıları kapsamında alındığını ve hala geçerli olmasının doğru olmadığını vurgularken, Brennan Adalet Merkezi Direktörü Elizabeth Goitein, USA Today'e yaptığı açıklamada, "2017 yılında, hala 11 Eylül acil durum uygulamasıyla muamele görmemeliyiz." ifadesini kullandı.

SON 40 YILDA 30'DAN FAZLA ACİL DURUM

ABD'de birçok doğal felaket veya olayın ardından eyalet düzeyinde veya federal düzeyde acil durum ilan edilebiliyor. Bu kapsamda son 40 yılda 30'dan fazla ulusal acil durum ilan edildiği belirtiliyor.

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